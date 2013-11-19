Arama motoru pazarlaması uzmanları GroupM Search Academy’de

Türkiye’nin ilk arama motoru pazarlaması organizasyonu olan Search Marketing Academy 2013, 22 Kasım Cuma günü, Sabancı Müzesi ‘The Seed’de 09:00-12:30 saatleri arasında gerçekleşecek. Paneller ve oturumların yer alacağı organizasyon, 2011 yılından bu yana GroupM tarafından düzenleniyor.

GroupM markalarının davet edildiği ve Google'ın da konuşmacı ve içerik desteği verdiği organizasyonda; GroupM COO’su Marc Panic ve Google Global Agency Business Leader Steve Webb’in açılış konuşması ile başlayacak. Organizasyonda Youtube, E-ticaret Pazarlama Stratejileri, Tüketici Yolculuğu Analizi konuları işlenecek.

Search Marketing Academy 2013’de “Performans bazlı pazarlama” ve “entegre pazarlama” stratejilerine ilişkin 2 panel düzenlenecek.

GroupM Search Hakkında

1995 yılında kurulan Dünyanın ilk Search Marketing ajansı olan Outrider’ı 2002 yılında bünyesine katan GroupM Search; Global olarak ofislerinde 500’ü aşkın Search Uzmanı ile, SEM ve SEO alanında görev yapmaktadır.

GroupM Search Türkiye, Yelda Erçiro liderliğinde 28 kişilik bir ekiple SEA, SEO, UX (User Experience), Web Analiz ve Performans Reklamcılığı hizmetleri vermektedir.