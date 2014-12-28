Arama çalışmalarına ara verildi



Endonezya'dan Singapur'a gitmekte olan AirAsia Havayollarına ait QZ 8501 sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibat yerel saatle 06:17'de kesilmişti. Airbus A320 tipi uçakta toplam 162 kişi bulunuyordu. Uçakla irtibatın kesilmesinden önce pilot kötü hava koşulları nedeniyle rota değişikliği talep etmişti.

Antera haber ajansına konuşan Endonezya arama kurtarma ekibi Basarnas'ın bir sözcüsü uçağın büyük ihtimalle Sumatra'nın doğusundaki Belitung adası açıklarında düşmüş olabileceğini kaydetti. Şimdiye kadarki arama kurtarma çalışmaları sırasında ise uçağa ait herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.

2001 yılında seferlerine başlayan charter firması AirAsia kısa zamanda büyüyerek Malezya'daki pazar payını yaklaşık yüzde 50'ye yükseltmişti. 150 Airbus uçağına sahip olan firma geçen yıl yaklaşık 42 milyon 600 bin yolcu taşımıştı. Firmanın kuruluşundan bu yana seferler sırasında herhangi büyük teknik bir arıza yaşanmamıştı.

QZ 8501 uçuş numaralı yolcu uçağının en son 16 Kasım'da bakımdan geçirildiği, uçağın pilotunun 6 bin 100 saatlik uçuş deneyimi olduğu belirtildi.

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DW/dpa/Reuters, BW/BK