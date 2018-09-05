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Kültür-Sanat

Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

Gülyüz'ün isteği üzerine, Şişli Ermeni Kabristanı girişinde cenaze töreni düzenlendi

05 Eylül 2018 14:30

Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, son yolculuğuna uğurlandı. Aram Gülyüz için kendi isteği üzerine, Şişli Ermeni Kabristanı girişinde mütevazı bir cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Gülyüz'ün ailesi, sevenleri ve meslek birliklerinin yanı sıra sinema camiasından ünlü isimler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'nın da yer aldığı törende, yönetmenin oğulları Ferdi ve Arda Gülyüz taziyeleri kabul etti.

 Patriklik Ayinlerden Sorumlu Başrahip Tatul Anuşyan'ın yönettiği törende, Aram Gülyüz için dualar edildi ve ilahiler okundu.

Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu ve Selda Alkor da törende yaptıkları konuşmada Gülyüz'ün esprili yönüne vurgu yaptı ve vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Aram Gülyüz'ün cenazesi, dualar eşliğinde ve gözyaşları içinde aile mezarlığında toprağa verildi.

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