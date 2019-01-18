Aralık'ta kurulan küçük işletme sayısı yüzde 49.24 arttı

İstanbul, 18 Ocak (DHA) – Türkiye genelinde, Aralık ayında kurulan küçük işletme sayısı yüzde 49.24, kapanan küçük işletme sayısı da yüzde 26.17 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9.41 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 9.57 azalırken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 49.24 arttı.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 95.52, kapanan kooperatif sayısı yüzde 114.06 ve kapanan küçük işletme sayısı yüzde 26.17 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 7.35 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 10.39 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 15.39 azaldı.

Kapanan şirket sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.69, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 4.11 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7.43 azaldı.

2018 yılında, 2017 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17.03 kurulan kooperatif sayısı yüzde 17.32 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 20.663 azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 7.05 kapanan kooperatif sayısı yüzde 13.09 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 5.39 arttı. (Tablo)