Aralık'ta Fazıl Say Festivali

T24- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası tarafından 23-24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek festivalde dünyaca ünlü Türkiyeli piyano virtüozu Fazıl Say, üç özel konserle müzikseverlerin karşısında olacak.









Festivalin 23 Aralık Perşembe akşamı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde, Sacha Goetzel şefliğinde yapılacak ilk konserinde Say’a kemanda Patricia Kopatchinskaja; kudüm, bendir ve darbukada ise Aykut Köselerli eşlik edecek. Konserde Say ayrıca, piyano konçertosu ‘Nirvana Yanıyor’u Türkiye’de ilk kez seslendirecek.



24 Aralık Cuma akşamı Borusan Kültür Sanat Evi’nde gerçekleşecek ikinci konserde ise ünlü piyano virtüozu, ‘Princess of Lyka’yı Türkiye’de ilk kez seslendiriyor. Borusan Yaylısazlar Dörtlüsü eşliğinde gerçekleşecek konserin ardından 25 Aralık Cumartesi akşamı Say, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde vereceği konserinde, yine Türkiye’de ilk kez seslendireceği ‘İstanbul Senfonisi’yle veda edecek. Gürer Aykal’ın şefliğinde gerçekleşecek konserde neyde Burcu Karadağ, kanunda Hakan Güngör, kudüm bendir ve darbukada ise Aykut Köselerli Fazıl Say’a eşlik edecekler.





Geçen Mart ayında ‘Ruhr 2010 Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri’ kapsamında Almanya’nın Dortmund kentinde ‘Fazıl Say Günleri’ düzenlenmiş, dört özel konserle müzikseverlerin karşısına çıkan Say, ‘İstanbul Senfonisi’nin dünya prömiyerini de burada yapmıştı.





