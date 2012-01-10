-Aralık'ta 49 bin 73 kişi İŞKUR'a başvurdu ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Geçen yılın aralık ayında 49 bin 73 kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuruda bulundu. İşsizlik Sigortası Fonu Aylık Bültenindeki bilgilere göre, uygulamanın başladığı 2002 Mart ayından 31 Aralık 2011'e kadar sisteme 3 milyon 14 bin 398 kişi başvuruda bulundu ve 2 milyon 418 bin 212 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Mart 2002'den 31 Aralık 2011'e kadar toplamda 4 milyar 541 milyon 441 bin 855 lira ödemede bulunuldu. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere aralık ayında 49 bin 73 kişi İŞKUR'a başvurdu. Aralık ayında 174 bin 363 kişiye, 71 milyon 340 bin 826 lira ödeme yapıldı. Ücret Garanti Fonu'ndan 123 kişiye toplam 160 bin 337 lira ödeme yapılırken, 293 kişiye 221 bin 8 lira kısa çalışma ödeneği verildi. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle fonun toplam varlığı, 53 milyar 521 milyon lira oldu.