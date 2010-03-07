Aralıklarla yağış uyarısı

T24 - Yapılan son değerlendirmelerin ardından yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla yağış görüleceği bildirildi.



Kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece azalırken, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacak.



Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (lodos), kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.



Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında (Giresun, Trabzon, Rize, Hopa) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Sel, Su baskını, Heyelan vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



Şiddetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve soba kaynaklı zehirlenmeler, vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

