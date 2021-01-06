Aralık’ta en az 24 kadın, erkekler tarafından öldürdü

Erkekler, 2020'nin Aralık ayında en az 24 kadını ve iki çocuğu öldürdü, 4 kadına tecavüz etti, en az 61 kadına şiddet uyguladı, en az iki çocuğu öldürdü. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az sekiz çocuğu istismar eden erkekler, en az 11 kadını taciz etti. Erkekler en az 43 kadını da seks işçiliğine zorladı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler, Aralık’ta en az 24 kadını ve iki çocuğu öldürdü, 4 kadına tecavüz etti.

Erkeklerin 17 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, üç kadını “ayrılmak istediği”, “barışmak istemediği”, dört kadını “kıskançlık” bahanesi" ile öldürdü.

Aralık’ta 11 kadını kocası/eski kocası, altı kadını sevgilisi/eski nişanlısı, beş kadını babası, oğlu gibi aile üyeleri, bir kadını hırsız erkek öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 13 kadını ev içinde, dört kadını otel, iş yeri, sokak gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin yedi kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler, 13 kadını ateşli silahlarla, sekiz kadını bıçak, balta gibi kesici aletlerle öldürdü. Erkeklerin, üç kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Aralık’ta erkekler iki çocuğu öldürdü. Sivas, Antep ve İstanbul’da üç çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

En az 4 kadın tecavüze uğradı

Öte yandan erkekler, Aralık 2020’de en az dört kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı beşti.

Bir kadına kimin tecavüz ettiği basına yansımazken, bir kadına iş arkadaşı, bir kadına doktor, bir kadına da yöneticisi tecavüz etti. Erkekler iki kadına ev içinde, iki kadına da kadına, iş yeri, hastane ev dışı alanlarda tecavüz etti.

Aralık’ta 2020’de erkekler en az on bir kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 28’di. En az üç kendilerini taciz eden sekiz erkeği tanımıyordu. Yedi kadını siyasi parti yöneticisi veya üyesi erkekler (CHP), bir kadını da erkek bir yazar taciz etti.

Erkekler, on bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz etti. Erkeklerin altı kadını nerede taciz ettiği basına yansımadı. Erkekler beş kadını sokak, vapur gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

En az sekiz çocuk istismara uğradı

Erkekler, Aralık 2020'de aralarında oğlanların da olduğu en az sekiz çocuğa istismar etti. Geçen yıl, aynı ay bu sayı 32’ydi.

Bir çocuğu akrabası, bir çocuğu siyasi parti yöneticisi (CHP), bir çocuğu başka bir siyasi parti yöneticisi (AKP), erken yaşta evlendirilen bir çocuğu kocası istismar etti. En az dört çocuk kendisini istismar eden erkekleri tanımıyordu. Erkeklerin sekiz çocuğu nerede istismar ettiği basına yansımadı.

En az 61 kadına şiddet uygulandı

Erkekler, Aralık’ta en az altmış bir kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 74’idi. Erkeklerin şiddet uyguladığı yedi kadın “ağır” hasta olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler dört kadına sistematik olarak şiddet uyguluyordu. Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlardan ikisi Özbekistanlı, biri Suriyeli biri de Rus’tu. Üç erkeğin şiddet uyguladığı kadın transtı.

En az 34 kadına kocası/eski kocası, beş kadına sevgili/eski sevgilisi, on bir kadına tanımadığı 13 erkek, sekiz kadına baba/oğul gibi aile üyeleri, bir kadına ustabaşı, bir kadına hasta yakını, bir kadına da yöneticisi şiddet uyguladı. Dijital şiddet uygulayan erkek yazardı.

Erkeklerin 49 kadına şiddet uygulama “bahanesi” yansımadı. Erkekler iki kadına “korona” bahanesi ile şiddet uyguladı. Bir kadına “yanlışlıkla” şiddet uygulayan erkekler, üç kadına da “kıskançlık” bahanesi ile şiddet uyguladı. Erkekler altı kadına da “barışmak istemediği”, “erkeği reddettiği” bahanesi ile şiddet uyguladı.

Erkekler, 44 kadını darp ederek, şiddet uyguladı. En az on iki kadını kesici aletlerle, üç kadını ateşli silahlarla bir kadını da yakarak yaralayan erkekler, bir kadına dijital şiddet uyguladı.

Erkekler, 23 kadına ev içinde, 16 kadına da pazar yeri, sokak, adliye, hastane gibi ev dışı alanlarda şiddet uyguladı. Erkeklerin,21 kadına nerede şiddet uyguladığı basına yansımadı. Erkekler, bir kadına da dijital şiddet uyguladı.

Kasım’da erkekler, en az 43 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 161 idi. Seks işçiliğine zorlanan kadınlardan 35 Türkiye vatandaşı değildi.