Aralık ayında Türkiye Değişim Partisi’ni kuracak Sarıgül: Sol ya da sağ olmayacağız; ittifak sadece iktidarın işine gelir, bu oyunu bozacağız

Türkiye Değişim Partisi'nin aralık ayının üçüncü haftasında kuracak olan Mustafa Sarıgül, "Sol ya da sağ olmayacağız" açıklamasını yaptı. Cumhur İttifakı'na katılacakları iddiasına ilişkin, "İttifak sadece iktidarın işine gelir, bu oyunu bozacağız" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Sarıgül, "İktidar yoruldu, heyecanı bitti. İktidar dünkü gazete, kimse okumaz. Muhalefetin de dermanı yok. Kurduğu ittifakların adını açıklama cesareti gösteremiyor. Dürüst siyaset yapmıyor. Çizgisini dahi belli etmiyor. Antalya'da başka, Diyarbakır'da başka, Trabzon'da başka konuşuyor." dedi.

Sarıgül, "CHP, sadece sahillerin partisi. Biz bütün Türkiye'yi kucaklamak istiyoruz. Kimsenin sofrasından pay almak istemiyoruz. Vatan sofrası kurmak istiyoruz. Sol ya da sağ olmayacağız. Bunlar Soğuk Savaş'ın kelimeleridir. Biz Türkiye'nin en demokratik partisi olacağız. Genel başkan partiyi iki seçimde iktidara taşıyamazsa istifa edecek. Delege ağalığına son veriyoruz. Başkanı üyeler seçecek." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'na katılacağınız iddia ediliyor. Doğru mu?" sorusuna Sarıgül, "Büyük bir haksızlık. Birinci turda ittifak demek, iktidara büyük sevaptır. Birinci turda her partinin adayını çıkarmasını istiyoruz. Parlamento seçimlerinde de ittifak düşünmüyoruz. Başka bir şey söylemek isterim: CHP'nin HDP ile görüşleri uyuyor mu? Veya CHP ile Temel Karamollaoğlu'nun görüşleri ne kadar uyabiliyor ki bir araya geliyorlar? Birbirini sevmeyen, dünya görüşleri uymayanlar siyaset için bir araya geliyorlarsa biz bu oyunu bozacağız. İttifak sadece iktidarın işine gelir" yanıtını verdi.