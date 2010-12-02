-ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ ANTALYA (A.A) - 02.12.2010 - Antalya'da turistler güneşli havanın tadını çıkararak, denize giriyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olduğu Antalya'da turistler güzel havanın keyfini yaşıyor. Demre ilçesi, Taşdibi Plajı'na gelen turistlerden Avusturyalı Josef Jablatnig, kendi ülkesinde kış şartlarının etkili olduğunu belirterek, ''Antalya'da hava 24 dereceyken yaşadığım şehir Klagenfurt'ta eksi altı derece ve 40 santimetre kar var. Kendimi çok şanslı hissediyorum'' dedi. Antalya'da yarın ve Cumartesi günü de güneşli ve sıcak havanın hakim olacağı, pazar ve pazartesi günü ise yağmur beklendiği öğrenildi.