Aralık ayında 67 gazeteci hâkim karşısına çıktı, 8'ine hapis cezası verildi

Gazeteciler Cemiyeti’nin 'Haberin Bedeli' raporuna göre, Aralık 2021’de 67 gazeteci hâkim karşısına çıktı. Karara bağlanan davalarda 8 gazeteciye toplam 14 yıl hapis cezası verildi. Aralık ayında en az 11 gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alındı, 7 gazeteci hakkında yeni dava açıldı.

Gazeteciler Cemiyeti, her ay görülen gazeteci davaları ve gazetecilerin karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin yer aldığı 'Haberin Bedeli' raporunun Aralık 2021 dökümlerini yayınladı.

Projenin yürütücüsü gazeteci Hayri Demir'in hazırladığı rapordaki verilere göre; aralık ayı boyunca on ayrı kentte görülen 36 ayrı davada en az 67 gazetecinin yargılamasına devam edildi.

Bianet'te yer alan habere göre, bir aylık dönemde yargılanan 67 gazetecinin toplamda 412 yıl bir aydan bin 334 yıl bir aya kadar hapis ve ikisi ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere üç kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Görülen duruşmalardan altısı karara bağlandı. Karara bağlanan duruşmalarda sekiz gazeteciye toplamda 14 yıl sekiz ay 15 gün hapis cezası verildi. Bir gazeteci hakkında verilen dokuz aylık hapis cezası 4 bin 500 TL para cezasına çevrildi. Yargılanan gazetecilerin 25'i hakkında ise beraat kararı verildi.

11 gözaltı

Gazetecilere dönük baskılar sadece halihazırda süren yargılamalarla sınırlı kalmadı. Raporu göre, bir aylık dönemde en az 11 gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alındı. Yedi gazeteci hakkında yeni dava açıldı. Üç gazeteci hakkında da yeni soruşturma başlatıldı.