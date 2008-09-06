Aralarını şeytan bozdu

Bugünlerde magazin dünyası Serdar Ortaç'ın yazın hit şarkılarından olan 'Şeytan'ın sözlerinin, Kenan Doğulu'nun eski bir şarkısının girişiyle benzerliğini konuşuyor. Kenan Doğulu'nun 'Festival' albümündeki 'Yüzsüz Yürek' adlı şarkısı Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna' şeklinde başlayan dizeleriyle tanınmış, uzun süre listelerin üst sıralarından düşmemişti. Benzer dizeler Serdar Ortaç'ın bu yaza damga vuran şarkısı Şeytan'da 'Şeytan diyor ki yanaş şuna' şeklinde geçiyor.



Kalıplaşmış bir tâbir



Kenan Doğulu avukatına bu benzerliğin hukuki yönünün incelenmesi ve gerekirse hak arama yoluna gidilmesi için talimat verdi. Ortaç ise şarkıların tartışmaya değer benzerlik taşımadığını belirterek, 'Bu dizeler hepimizin günlük yaşantısında kullandığı, kalıplaşmış bir tabir' açıklamasında bulundu.



