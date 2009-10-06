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Aralarında yastık yoktu!

Beren Saat sevişme sahnemizde Kıvanç ile aramızda yastık vardı açıklamasına dizinin yönetmeni Hilal Saral itiraz etti!

06 Ekim 2009 03:00

Beren Saat “Aşk-ı Memnu’daki sevişme sahnemizde Kıvanç (Tatlıtuğ) ile aramızda yastık vardı” diye açıklama yaptı, dizinin yönetmeni Hilal Saral itiraz etti! Elite dergisine konuşan Saral, “Böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

Beren’in sözü beni üzdü    

Hilal Saral, Beren Saat’in polemik yaratan “yastık önlemi” açıklamasıyla ilgili soruya, beklenmeyen bir yanıt verdi. “Aşk-ı Memnu”nun usta yönetmeni, “Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Sahneyi çekerken iki partnerin birbirine güvenmesi gerekir. Ben buna çok önem veririm. Beren’in röportajı sanırım yanlış anlaşılmış. Üstünde çok durmadığım bir konuydu, ama böyle açıklamalar yapması beni çok üzdü” dedi.     

Sancılı bir süreçti

Saral, haftalarca konuşulan o sevişme sahnesinin perde arkasını da anlattı: “O sahne için de diğer sahnelerde olduğu gibi bir hazırlık sürecinden geçtik. Tabii ki önemsediğim ve özenerek hazırlandığımız bir sahneydi... ‘Aşk-ı Memnu’nun dönüm noktalarından biriydi. Oyuncularımla önce tek tek konuştum, çekeceğim her kareyi anlattım. Daha önceki öpüşme sahnesinde de o sancılı dönemi yaşamıştım.”  

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