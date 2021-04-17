Aralarında Van Gölü fotoğrafı ile ödül kazanan Kate Rubins de bulunan üç astronot dünyaya döndü

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Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) mürettebatından üç astronotun Rus yapımı Soyuz uzay aracı ile güvenli bir biçimde dünyaya döndüğü açıklandı.

Rus uzay ajansı Roscosmos, NASA astronotu olan mikrobiyolojist Kate Rubins ile Rus kozmonotlar Sergey Rizikov ve Sergey Kud-Şerkov'un cuma sabahı 4.55 sularında Kazakistan'a indiğini duyurdu.

Rubins, ISS'de geçirdiği zaman sırasında uzayda DNA dizileme yapan ilk isim olarak tarihe geçmiş, aynı zamanda uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı ile de NASA'nın "Dünya Turnuvası" isimli çevrim içi fotoğraf yarışmasını kazanmıştı.

Üç astronot, 2020'nin Ekim ayının ortasından bu yana ISS'de görev yapıyordu.

Bu, Rusya'nın ISS- dünya arasında ABD'li astronot taşıdığı son uçuş oldu. ABD, uzaya astronot göndermenin maliyetini düşürmek için kendi fırlatma programını tekrar aktifleştirmişti.