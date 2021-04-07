Aralarında Tokat Belediye Başkan yardımcıları da var; HDP, 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiasını Aile Bakanı'na sordu

Günay'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, "Tokat Belediye Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu yaklaşık 30 kişinin 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismar uyguladıkları iddiası basına yansımıştır. Yapılan açıklamalarda, söz konusu istismarın 2018 yılında gerçekleştiği, istismara maruz bırakılan kız çocuğunun şikayetini geri çekmeye zorlandığı, soruşturmayı yürüten savcının ise, Mardin’e sürüldüğü belirtilmiştir" denildi.

Günay, konuyla ilgili Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti: