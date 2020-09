Aralarında The Rolling Stones ve Elton John'un da bulunduğu sanatçılardan siyasilere açık mektup: Mitinglerinizde şarkılarımızı izinsiz kullanmayı bırakın

T24 Dış Haberler

Aralarında Elton John, Lionel Richie, The Rolling Stones ve Pearl Jam'in de bulunduğu birçok sanatçı, ABD'de siyasetçilerin mitinglerinde eserlerini izinsiz kullanmamalarını talep etti.

Sanatçılar, Sanatçı Hakları Birliği'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat komitelere yazdığı mektuba imzalarını attı.

Mektupta ulusal ve yerel boyutta hiçbir adayın siyasi çıkar için eser sahibinden izin almadan şarkılarını kullanmaması talep edildi.

Sanatçı Hakları Birliği, bu eserler izinsiz kullanıldığında sanatçıların çoğunlukla açıklama yapmak veya dava açmak zorunda kaldığını ve bu durumun kimsenin çıkarına olmadığını ifade etti.

İmzacılar arasında Elton John, the Rolling Stones, Lionel Richie, Courtney Love, Panic! at the Disco, Pearl Jam, Sia, Aerosmith, Lorde, Linkin Park, Green Day, R.E.M., Sheryl Crow ve Kurt Cobain'in eser hakları sahipleri bulunuyor.

Haziran ayında efsanevi Britanyalı rock grubu The Rolling Stones, mitinglerinde izinsiz olarak şarkılarını çalan ABD Başkanı Donald Trump'ı yasal süreç başlatmakla tehdit etti.