Aralarında Pucca'nın da bulunduğu 4 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı

‘Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övdükleri’ gerekçesiyle bugün gözaltına alınan aralarında Pucca rumuzuyla yazdığı blog ve kitaplarla tanınan Pınar Karagöz’ün de bulunduğu 4 sosyal medya fenomeni, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da Pucca lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenler, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.