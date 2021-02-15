Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ağrı, Diyarbakır, Urfa, Van, Mardin, Şırnak, Siirt ve Elazığ’da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı ev baskınları düzenlendi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişiden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Talha Kaya, HDP yöneticisi Ahmet Yaşmiş, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUHAY-DER) Temsilcisi Cemil Koç ve Doğubayazıt Belediyesi Meclis üyesi Rahim Gönen’in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 12 kişi ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diyarbakır’da birçok adrese baskın düzenlendi. Evi basılan isimler Mikail Yaman’ın, hakkında 2010-2020 yılları arasında tutuklu olan ağabeyi İbrahim Halil Yaman’a para gönderdiği gerekçesiyle “örgüte finans sağlamak” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını öğrenildi.

Yaman’ın Kayapınar İlçe Jandarma Karakolu’na götürüldüğü belirtildi. Kentte yapılan ev baskınlarında iki kişi daha gözaltına alınarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Urfa’nın Suruç ilçesinde Abdi Binici, Elazığ’da da HDP Karakoçan İlçe Eşbaşkanı Veysi Sarıtağ evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Şırnak’ta ise kent merkezi ile Cizre, İdil ve Uludere ilçelerinde yapılan ev baskınlarında HDP yöneticisi Agit Yiğit’in de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüklerinde tutulurken, kentte gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Van’da gözaltı sayısı 28 oldu

Bu arada eski HDP Van İl Eşbaşkanı Ökkeş Kava da evine yapılan baskınla gözaltına alınan isimlerden.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kava, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Kava’nın gözaltına alınmasıyla kentte son iki günde gözaltına alınanların sayısı 28’e çıktı. Ayrıca gözaltına alınanlar hakkında getirilen avukat kısıtlılığı da sürüyor.

Manisa’da HDP’li gençlere gözaltı

Manisa’da ise sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında HDP Gençlik Meclisi üyesi yedi kişi gözaltına alındı.

Mardin ve Siirt’te en az 10 gözaltı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında dört kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Siirt’te ise HDP’li Belediye Meclis üyeleri Hasret Aslan ve Haydar Çağli gözaltına alındı.

Kurtalan ve Baykan ilçelerinde de dört kişi evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

HDP’nin Siirt Belediyesi Meclis Üyesi Emin Çeçen hakkında gözaltı kararı bulunduğu, yapılan baskında evde olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: Gazete Karınca