Aralarında 12 bin 724 kilometre mesafe bulunan iki yabancı dünyadan 'sandviç' yaptı

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Yeni Zelanda'da bir Auckland Üniversitesi öğrencisi uzun süre internet üzerinden bir ortak aradıktan sonra İspanya'da bir yabancıyla dünyadan 'sandviç' yaptı.

Etienne Naude isimli 19 yaşındaki öğrenci, enlem ve boylamları hesaplayarak dünyada bulunduğu noktanın tam zıt yerinde birini aramaya başladı. Sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit üzerinden yardım isteyen 19 yaşındaki Yeni Zelandalı sonunda aradığı gibi güney İspanya'dan projesine bir ortak buldu.

Aralarında 12 bin 724 kilometre mesafe bulunan iki yabancı, hesapla buldukları noktalara tost ekmeği koyarak dünyadan 'sandviç' yaptı.

RNZ'ye konuşan Naude, "İş birliği yapıp, dünyanın tam zıt noktalarında böyle bir şey yapabilmek inanılmaz" dedi.

Naude doğru noktayı bulmak için Google Maps kullandıklarını belirtirken, daha sonra daha da isabetli bir noktaya gelebilmek için resim verilerini kullandıklarını ifade etti.

Uzun süredir dünyadan 'sandviç' yapmayı hedeflediğini ifade eden Naude, birini bulmakta zorlandığını ifade etti. İlk başta aile bağlantılarını kullanmayı denediğini belirten üniversite öğrencisi, istediği yanıtı alamayınca Reddit'e yöneldiğini söyledi.