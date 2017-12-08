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Araklı'da yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Araklı ilçesinde bir evde çıkan yangında 30 yaşındaki Ali Güldal öldü, babası 70 yaşındaki Yusuf Güldal ise yaralandı

08 Aralık 2017 22:52

Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Araklı ilçesinde bir evde çıkan yangında 30 yaşındaki Ali Güldal öldü, babası 70 yaşındaki Yusuf Güldal ise yaralandı.
Araklı İlçesi Erenler Mahallesi’nde Güldal ailesinin yaşadığı evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, evin büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında yoğun dumandan etkilenen Ali Güldal ile vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan babası Yusuf Güldal, ekiplerce evden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Ali Güldal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Elektrikli şofbenin neden olduğu tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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