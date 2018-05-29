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15 Temmuz Darbe Girişimi

Araklı Kaymakamı, 'FETÖ'den tutuklandı

İbrahim Halil Şivgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

29 Mayıs 2018 23:21

'FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen Şivgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, "ByLock" kullandığı belirtilen Şivgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şivgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra açığa alınmıştı.

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