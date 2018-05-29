Araklı Kaymakamı, 'FETÖ'den tutuklandı

'FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen Şivgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, "ByLock" kullandığı belirtilen Şivgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şivgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra açığa alınmıştı.