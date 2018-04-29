Arakanlı siviller 'mayınlar nedeniyle sakatlandı'

BBC , Myanmar'daki şiddetten kaçarken orduya ait mayınlara basarak uzuvlarını kaybeden Arakanlı Müslümanlarla (Rohingyalar) konuştu.

Onlardan bir tanesi, Bangladeş'te tedavi gören 15 yaşındaki bir erkek çocuğu, iki bacağını da kaybetti.

Aynı hastanede tedavi gören bir kadın, kendisi ve ailesinin üzerine ateş açılınca mayına bastığını söyledi. Her iki olayda da mayınların kim tarafından döşendiği bilinmiyor.

300 binden fazla Arakanlı, son haftalarda Myanmar'dan (Burma) kaçtı. Ordu, sivilleri hedef aldığı söylemini reddediyor.

Pazar günü insan hakları grubu Af Örgütü, yetkilileri Arakan'dan kaçış için kullanılan sınır bölgelerine mayın döşemekle suçladı.

Bir Myanmar askeri yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada mayınların sınıra 1990'larda yerleştirildiğini ve ordunun o zamanlardan beri mayınları temizlemeye çalıştığını, ancak son günlerde yeni mayın döşenmediğini söyledi.

Doktorlara göre, BBC'nin ziyaret ettiği hastanede mayın nedeniyle yaralanmalarda bir artış söz konusu.

15 yaşındaki erkek çocuk Azizu Haque'ın hastaneye vardığında bacakları kopmuştu. Annesi, başka bir hastanede tedavi altında olan kardeşinin de aynı kaderi paylaştığını söylüyor.

"Yaraları o kadar kötü ki ölmüş gibiler" diyor. "Allah'ın onları yanına alması daha iyi olur, çünkü çok acı çekiyorlar."

Yaralı olan kadın, Sabequr Nahar, ordu içinde yaşadığı topluluğu hedef aldığı için Myanmar'dan kaçtığını ve mayına bastığı sırada üç oğluyla birlikte sınırı geçmekte olduğunu söylüyor.

50 yaşındaki kadın "Üzerimize ateş açıldı, vurulduk ve mayın döşediler" diyor.

Myanmar'da şiddet olayları, Arakanlı militanların bölgenin kuzeyindeki polis noktalarına saldırı düzenlemesi ve 12 güvenlik görevlisini öldürmesi sonucu 25 Ağustos'ta başladı.

Saldırı uluslararası toplum tarafından eleştirilen geniş bir operasyonu tetikledi.

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, 'etnik temizliğe ilişkin ders kitabı örneği yaşandığını' söyledi.

Myanmar'dan kaçan Arakanlılar köylerinin yakıldığını ve sivilleri bölgeden çıkarmak amacıyla vahşi bir kampanya yürütüldüğünü söylüyorlar.

Çoğunluğu Budist olan Arakan (Rakhine) eyaletindeki Arakanlı Müslüman azınlıkların devleti yok. Onları yasadışı göçmen olarak nitelendiren Myanmar'da uzun zamandır zulüm görüyorlar.

Bangladeş halihazırda daha önceki şiddet olaylarından kaçmış yüzbinlerce Arakanlıyı ağırlıyor.

Gelen haberlere göre, varolan mülteci kampları dolu ve yeni gelenler bulabildikleri herhangi bir yerde uyuyorlar.

Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi, Arakanlıları koruyamadığı gerekçesiyle artan eleştirilerle karşı karşıya.

Ancak Arakanlılar Myanmar'da pek de istenmiyor. Pazar günü polis, Myanmar'ın merkezindeki Magway bölgesinde yaşayan Müslüman bir kasabın evine saldıran bir gruba plastik mermiyle müdahale etti.

AFP'ye konuşan bir protestocu, bunun Arakan'daki olaylara yanıt niteliğinde olduğunu söyledi.