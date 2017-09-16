Arakanlı Müslümanların can simidi: Baby taksiler

İrfan Sapmaz-Can Erok, Bangledeş, (DHA)- Bangladeş’in can kurtaran simitleri olarak bilinen Baby taksiler şu ana kadar sayıları yaklaşık 1 milyona ulaşan Arakan Müslümanlarının ve yerel halkın adeta can kurtaranı haline geldi.

Birbirinden renkli ve gayet ucuza, gideceğiniz yere göre bir kaç dolara kiralayabileceğiniz baby taksilerin sayısı çok fazla. Yaz kış çalışan baby taksilerin haricinde normal kiralık taksi görmek ise hemen hemen imkansız.

Yollar dar ve bozuk olduğundan dolayı ayrıca bir de ucuzluğu eklenince hayatın 24 saatinde baby taksiler her evin vazgeçilmez aracı haline gelmiş durumda. Genelde fakir bir ülke olan Bangladeş’in her yerinde bu küçük araçlar kullanılıyor.

Maksimum 4 kişinin sığabildiği bu küçük taksiler ile Myanmar\'dan kaçmak zorunda kalan Arakan Müslümanlarının kamplarının bulunduğu yerlere ulaşılabiliyor.

Gitme istediğiniz istikamette yolun olması veya olmaması bu araçlar için hiç önemli değil. Küçük bir pazarlık ile istediğiniz yere, istediğiniz patika yollardan ulaşılabiliyor. Birbirinden renkli olan bu küçük araçlar Bangladeş ekonomisinde oldukça önemli yere sahip. Araç satın alamayan fakir halk araç ihtiyaçlarını bu küçük taksiler ile gideriyor.

Baby taksiler, Arakan Müslümanlarının bulunduğu kampların da vazgeçilmez araçları haline gelmiş durumda. Yerel halk sürekli olarak kamplarda bulunan Müslümanlara ihtiyaçları doğrultusunda bu küçük araçlar ile hizmet veriyor.

Özellikle Cox\'bazar bölgesi çok sulak olduğundan ve çeşitli adacıklardan meydana geldiğinden bu küçük araçlardan başka ulaşım aracı kullanmak ise mümkün görünmüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Baby taksi olarak adlandırılan küçük elektrik araçlar her yerde görülüyor.

- DHA ekibi olarak Arakan Müslümanlarının bulundukları bölgelere seyahati

-Baby taksiler detay