Arakanlı Müslümanlar krizi: Myanmar BM heyetinin ziyaretini gerekçe göstermeden iptal etti

Birleşmiş Milletler (BM), heyetinin nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Arakan eyaletine yapmayı planladığı ziyaretin Myanmar hükümeti tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Bu, 25 Ağustos'ta şiddet olaylarının yeniden başlamasından bu yana BM yetkililerinin bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacaktı.

Myanmar ordusu, silahlı örgütlerin Arakan'da Ağustos ayı sonunda bir dizi karakola düzenlediği saldırının ardından büyük bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyonlar sonucu 400 binden fazla Müslüman komşu Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmış ve yüzlerce kişi de hayatını kaybetmişti.

BM, daha önce Myanmar hükümetini Müslüman Rohingya azınlığına karşı etnik temizlik yapmakla suçlamıştı.

Ordunun operasyonlarına başlamasının ardından Arakan'da görev yapan BM yardım çalışanları bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'da bulunan BM sözcüsü Stephane Dujarric, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin ziyaretin iptali için herhangi bir gerekçe göstermediğini söyledi.

Dujarric, ziyarete bölgede görev yapan BM kurumlarının direktörlerinin katılmasının öngörüldüğünü ve BM'nin bu ziyaretin "bölgeye daha serbest ve daha geniş kapsamlı bir erişim sağlanmasının ilk adımı" olacağını umduklarını söyledi.

New York'ta da BM Güvenlik Konseyi'nin gün içerisinde Myanmar kriziyle ilgili toplanması bekleniyor.