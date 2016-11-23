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BBC Türkçe

Arakanlı Müslümanlar: Evlerimiz ve camilerimiz yakılıyor

Myanmar'da, ordunun operasyonları sonrası Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanlar BBC'ye, askerlerin evleri ve camileri yakıp sivilleri öldürdüğünü söyledi. Hükümet iddiaları reddediyor. Uluslararası basın ve insan hakları örgütleri operasyonların sürdüğü

23 Kasım 2016 07:41

Myanmar'da, ordunun operasyonları sonrası yüzlerce Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e kaçtı.

Bangladeş'te kaldıkları kamplarda, BBC'ye konuşan bazı Arakanlı Müslümanlar ordunun evleri ve camileri yakıp sivilleri öldürdüğünü söyledi.

Müslümanların yaşadığı Arakan Eyaleti ülkenin batısında yer alıyor.

Myanmar ordusu yaklaşık altı haftadır 'silahlı militanları bölgeden temizlemek' amacıyla eyalette operasyon düzenliyor.

Ancak askerlerin sivilleri de hedef aldığı aktarılıyor.

BBC'ye konuşan Pherang Khatun adlı kadın şunları söyledi: "Evlerimizi ve camilerimiz yaktılar. İki oğlum kayıp. İnsanları öldürüyorlar. Nerede yaşayalım? 10 günlük eziyetten sonra buraya geldim".

Majina Khatun ise eşinin askerler tarafından öldürüldüğünü belirtti ve ekledi: "Ordu birçok evi ateşe verdi. Bazı erkekler vuruldu ve bazıları katledildi. Sahip olduklarımdan sadece bazılarını koruyabildim. Derin bir acı içerisindeyiz".

Uluslararası gazetecilerin Arakan Eyaleti'ne girmesine izin verilmemesi nedeniyle bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Telefonla BBC'ye konuşan Arakan'daki bir yetkili, köylülerin askerlere saldırdığını söyledi.

Hükümet de insan hakları ihlali iddialarını kabul etmiyor.

Ancak BBC Myanmar muhabiri Jonah Fisher, operasyonlarda sivillerin de hedef alındığına dair güçlü veriler olduğunu belirtiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de, inceledikleri uydu görüntülerine göre eyaletteki bazı köylerde yer alan 1250 evin yıkıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Operasyonlar sırasında yaklaşık 30 bin kişinin yaşadıkları köylerden ayrılmak zorunda kaldığı düşünülüyor.

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