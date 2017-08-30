Arakan’dan 18 bini aşkın kişi kaçtı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Chris Lom, Myanmar'ın batısındaki Rakhayn eyaletindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 18 bin 500 kişinin Bangladeş'e kaçtığının tahmin edildiğini dile getirdi. Sözcü Lom, Fransız Haber Ajansı AFP'ye Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada, birçok Arakanlının Bangladeş'te resmi kayıt yaptırmadığına dikkat çeken Lom, kesin sayı vermenin mümkün olmadığını belirtti.

Lom bunun yanı sıra komşu Bangladeş'e geçmek isteyen çok sayıda Arakanlının ise sınırın Myanmar tarafında beklediğini ifade etti. Yerel yetkililerden dün yapılan açıklamada, en az 6 bin Arakanlının Bangladeş'e geçmek için sınırda beklediği belirtilmişti.

Bangladeş’te yaklaşık 400 bin Arakanlı mülteci yaşıyor.

Olaylarda 100'den fazla kişi öldü

Arakan'daki silahlı grupların geçen Cuma günü emniyet güçleri ile askerleri hedef alan saldırılar düzenlemesinin ardından bölgede şiddet yeniden tırmandı. Bölgede 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği haber veriliyor.

Arakan'daki silahlı grupların geçen Ekim ayında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının ardından bölgeye askeri operasyon düzenlenmişti. O tarihten beri bölgede sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Rakhayn eyaletinde yaşayan ve nüfusu 1 milyon civarında olan Müslüman azınlığın durumu, Nobel Barış Ödülü sahibi Başbakan Aung San Suu Kyi'nin üzerinde uluslararası baskı oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "eziyet gören dini azınlık” olarak kabul edilen Rohingalı (Arakan) Müslümanlar, yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşamalarına rağmen vatandaşlık alamadıkları Myanmar'da yasa dışı göçmen olarak kabul ediliyor.

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Reuters/AFP/dpa, JD/BK