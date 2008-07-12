Aragones'in imajı değişti

Tempo24, aa- İspanya'da bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre, Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones'in İspanya'daki imajının Avrupa Kupası'ndan sonra "radikal bir şekilde değiştiği" belirtildi.



Camilo Jose Cela Üniversitesi'nin Avrupa Kupası öncesi ve sonrasında yaptığı iki farklı anket, Aragones hakkında İspanyollar'ın görüşünün ne kadar radikal bir şekilde değiştiğini ortaya koydu. 2008 Şubat ayında İspanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerini geçip turnuvaya katılmasının kesinleşmesinen sonra yapılan ankette İspanyolların yüzde 70'i Aragones'in kamuoyundaki imajının "kötü veya az" olduğu görüşünü savunurken, 2008 Temmuz ayında yapılan ankette bu görüşün yüzde 38'e düştüğü görüldü. Avrupa Futbol Şampiyonası başlamadan önce yüzde 55'e varan bir çoğunluk Aragones'in istifa etmesi gerektiğini savunurken, Temmuz ayında yüzde 59, "Aragones kalmalı" dedi.



Bu arada anket sonuçlarında, İspanya'ya 44 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör olan Aragones, özellikle teknik kabiliyeti ve futbolcuları motive etme konusunda İspanyol halkının çoğunluğunun düşüncelerini 1 ay gibi kısa bir sürede değiştirmeyi başarmış olarak belirtildi.



Öte yandan Marca gazetesi, İspana Milli Takımı'nda Luis Aragones'in yerine Vicente Del Bosque'nin gelmesinin gelecek hafta resmen açıklanacağını iddia etti. Haberde ayrıca, son aylarda Aragones ile Del Bosque'nin bir kez biraraya gelerek konuştuğunu ve konunun Beşiktaş olduğunu ileri sürdü. Luis Aragones'in geçmiş aylarda Beşiktaş'tan teklif aldığı ve Beşiktaş'ı Del Bosqu'ye sorduğu yazılırken, DelBosque'nin cevap olarak, "Bana hala ödeme yapmadılar" dediği öne sürüldü.

