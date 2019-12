Aragones: Rakibimize saygı duyuyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, düzenlediği basın toplantısında, bugün oynanacak Partizan maçının zor geçeceğini ve Sırp takımına saygı duyduklarını söyledi. İspanyol teknik adam, sakat futbolcuların yerine oynayacak isimlere güvendiğini belirtti.



Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones, karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Araggones, Turkcell Süper Lig ile Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelenin birbirinden farklı kulvarlar olduğunu, futbolcularının, bugün FK Partizan karşısına iyi bir konsantrasyonla çıkacağını söyledi.



Fenerbahçe'nin, Samandıra'daki tesislerinde bugünki maçla ilgili düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İspanyol teknik adam, Gaziantepspor yenilgisinin, takımı bu maç öncesi ne kadar etkilediği yönündeki soruya verdiği yanıtta, ''Futbolda tabii ki her zaman, her sonuç var. Şampiyonlar Ligi çok farklı bir kulvar ve disiplin. Havası ve konsantrasyonu farklıdır. Etkilemedi diyemeyiz, ama Şampiyonlar Ligi farklı bir ortam. İki lig arasında çok da fazla bağlantı kurmamalıyız'' dedi.



FK Partizan takımına çok büyük saygı duyduğunu ifade eden Aragones, şu andan itibaren tek ilgilendiği konunun bugün Fenerbahçe'nin sahada sergileyeceği başarılı futbol olduğunu dile getirerek, ''Benim tüm derdim, bugün sahaya çıktığımızda Fenerbahçe'nin maçı nasıl ileride tutabileceği ve maçı alabilmesi için neler yapması gerektiğidir. Bunların üzerine kafa yoruyorum'' diye konuştu.



Cezalı Burak, sakatlıkları bulunan Selçuk, Semih ve Edu'nun, takım için önemli eksikler olduğunu ifade eden İspanyol çalıştırıcı, ''Yerlerine gelecek arkadaşların da en az onlar kadar mücadele etmelerini istiyorum. Bu güçteler. O mücadeleyi ortaya koyarlarsa, zaten yokluklarını hissettirmeyeceklerdir'' açıklamasını yaptı.



Nasıl bir sistemde oynayacakları sorusunu Aragones, ''Sistemler çok da önemli değil. Elimizdeki oyunculardan daha çok yararlanabilmek için elimizden geleni yapacağız'' diye yanıtladı.



Aragones, Uğur ve Kazım'ı, şimdiye kadar yapılan maçlarda ikinci yarılarda oyundan aldığı hatırlatılarak yöneltilen bir soruya ise, ''Maçlarda yaptığım değişiklikler, onlardan şikayet ettiğim için değil. Bazen fiziksel kondisyon açısından oyundan düşüyorlar. Takımımdaki her oyuncu kalitelidir. Benim elimde 26-27 oyuncu var. Bazıları kenarda oturacak, bazıları maçta yer alacaklar. Herkesin takıma katkı yapması için elimizden geleni yapıyoruz'' yanıtını verdi.



LUGANO: ''HATA YAPMAMALIYIZ''



Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Lugano, bugünki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Edu'nun, takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu, ancak yerine forma giyecek futbolcunun da yokluğunu aratmayacağını ifade etti.



Edu'nun yerine forma giyebilecek Yasin ve Can'ın, görev verildiği takdirde hatasız oynayacaklarına inandığını ifade eden Lugano, ''Edu'nun, Fenerbahçe defansı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Topu oyuna iyi sokan bir oyuncu. Bugün bizle olmayacak, ama Can ve Yasin o pozisyon için etkili isimler. Aynı kaliteyi ortaya koyacaklarına inanıyorum. Bugün Edu'yu aratacaklarını düşünmüyorum. Hata yapmayacaklardır'' şeklinde konuştu.



Bugünki maçın Fenerbahçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Lugano, ''Hatalarımızı sıfıra indirmeliyiz. Konsantrasyonumuzu üstte tutup, elimizden geleni sahaya yansıtmalıyız'' dedi.



FK Partizan ile yapılan ilk maçtaki savunma hataları hatırlatılan Lugano, ''Verdiğimiz pozisyonlar, savunma hatalarımızdan kaynaklanan pozisyonlardı. Önemli olan, bunları görerek üzerine gidip düzeltmemiz. Bu anlamda elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Bir ekip, kalemize mutlaka gelecektir. Sonuçta 11'e, 11 oynuyoruz. Hatalarımızı görmemiz, onları telafi etmek adına bizim için önemli'' şeklinde konuştu.



EMRE: ''UMARIM HER ŞEY BİZİM ADIMIZA İYİ GEÇER''



Futbolculardan Emre Belözoğlu ise FK Partizan karşısında kazanarak Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterecek güçte olduklarını ifade ederek, ''Umarım her şey bizim adımıza iyi geçer'' dedi.



Daha önce hazır bir Emre izletmek için 2-3 maça ihtiyacı bulunduğu yönünde yaptığı açıklamaları hatırlatılan ve medyada hakkındaki eleştirilerle ilgili görüşleri sorulan Emre, ''Türkiye'de zaten iyi oynasanız da eleştiriler oluyor. Önümüzde önemli bir maç var. Şu anda kapasitemle ilgili yapabileceğim ne varsa, bunu göstermeye çalışacağım. Fizik durumum neyse, onu vermeye çalışacağım. Benim ne verdiğimden çok, takım oyunumuz önemli. Bizi çok zor bir maç bekliyor. Türkiye'de gündem bir maçla çok çabuk değişebiliyor. Bir galibiyetten sonra her şey düzelebiliyor. Çok günlük yaşıyoruz, ama biz takım olarak böyle yaşamıyoruz. Sadece dışarıdaki atmosfer böyle. Biz takım olarak gücümüzü biliyoruz'' şeklinde konuştu.