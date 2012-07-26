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Kültür-Sanat

'Araf' Venedik'te yarışacak

Venedik Film Festivali'nde Orizzonti bölümünde Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği 'Araf'' (Somewhere in Between) filmi yarışacak

26 Temmuz 2012 20:02

Yeşim Ustaoğlu'nun Araf filmi 69. Venedik Film Festivali'nin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde yarışacak. Filmin başrol oyuncusu Özcan Deniz ise kırmız halı ilk kez yürüyecek.

Bu yıl 29 Ağustos- 08 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa'nın önde gelen film festivallerinden 69. Venedik Film Festivali'nde Orizzonti bölümünde Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği 'Araf'' (Somewhere in Between) filmi yarışacak.

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Özcan Deniz'in kamyon şoförü 'Mahur'u canlandırdığı filmin çekimleri Karabük'te gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olan ve başrollerini Özcan Deniz, Neslihan Atagül ve Barış Hacıoğlu'nun paylaştığı filmde, arafta kalmış iki gencin öyküsü anlatılıyor. Filmde, gelir seviyesi çok yüksek olmayan insanların ve daha çok işçi kesiminin hayatının anlatıldığı bir aşk hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.

Film, 17-23 Eylül tarihleri arasında '19. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak.

 

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