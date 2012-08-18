'Araf' Venedik’in ardından New York'ta

Yeşim Ustaoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği 'Araf', Venedik’in ardından New York Film Festivali’nde Main Slate bölümünde gösterilecek.

Bu sene 50ncisi düzenlenecek New York Film Festivali, efsanevi programlama direktörü Richard Pena'nın 25 senenin ardından jubile senesi olması açısından çok önemli. Pena'nın açıklamasına göre bu seneki seçkiyi bir araya getiren filmlerin ortak noktası "korkusuzluk". Araf da 50. yıla özel hazırlanan seçkide Haneke, Resnais ve Ang Lee gibi isimlerin son filmleriyle birlikte yer alacak.

Ang Lee’nin son filmi 'Life of Pi' ile açılıp; Robert Zemeckis'in 'Flight'ı ile kapanacak festival 28 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında New York’ta yapılacak.

Özcan Deniz, Neslihan Atagül, Barış Hacıhan ve Nihal Yalçın’ın başlıca rollerini paylaştığı Araf, Türkiye, Fransa ve Almanya ortak Yapımı.

'Araf', Arafta kalmış iki gencin hikayesini anlatır: Zehra ve Olgun; bir otoban üstünde kurulu, her şeyin gelip geçici akarak yaşandığı, devasa bir benzin istasyonunda, 24 saatlik vardiya usulüyle, hiç değişmeyen bir monotonlukta, sanki bir gün hayatlarının birden bire değişivereceği beklentisi ve hayalinde, aslında neredeyse içinde yok olup gittikleri bir vakumun içinde, biteviye çalışarak yaşarlar. Bir gün aniden beliriveren bu beklenti acaba onlari arafta kalmaktan çıkarabilecek midir?