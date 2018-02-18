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Kültür-Sanat

'Arada' ve 'Sevmek Zamanı' !f İstanbul'da

!f İstanbul'da yarın 'Arada' ve 'Sevmek Zamanı' filmleri seyirciyle buluşacak

18 Şubat 2018 16:20

!f İstanbul'da yarın; Mu Tunç’un yönettiği, başrollerini Burak Deniz ve Büşra Develi'nin paylaştığı "Arada" dünya galasını yaparken; Metin Erksan’ın 1965 yapımı kült filmi “Sevmek Zamanı”, yenilenmiş kopyasıyla ilk kez genel seyirci karşısına çıkacak. 

Mu Tunç’un şehirde sıkışan, gerçekleri ve hayalleri arasında kalmış iki gencin hikâyesini anlattığı, “Türkiye’nin ilk punk filmi” olma özelliği taşıyan uzun kurmacası “Arada”, 16:00’da City's Nişantaşı'nda gösterilecek. Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.


Reha Erdem’den Nuri Bilge Ceylan’a, Türkiye’de birçok yönetmeni etkilemiş ve onlara ilham vermiş olan, Metin Erksan’ın yönettiği 1965 yapımı “Sevmek Zamanı”, yenilenmiş kopyasıyla ilk kez 21:30’da Cinemaximum City's Nişantaşı'da izleyiciyle buluşacak. 

 

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