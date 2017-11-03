Araçtan atılan Kırgız Malika: Beni arkadaşım Diana sattı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da fuhşa zorlanan ve 9 ay önce öldüresiye dövülerek yol kenarına atılan Kırgız 22 yaşındaki Malika Nootieva, \"Beni satan arkadaşım Diana\'dır. Bakıcı olarak çalışıyordum. Beni aradı. Buluşup arabaya bindik. Soyunmamı isteyen Mustafa küfredip, yüzüme vurdu. Soyundurup bana tecavüz etmeye çalıştı. Bıçakla tehdit etti. Sonrasını hatırlamıyorum\" dedi. Tutuklu sanık Mustafa Y. ise \"Söylediklerini kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum, mağdurum\" dedi.

Antalya- Korkuteli karayolunda geçen yıl 21 Aralık gecesi ağır yaralı halde bulunan kadın, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Kadının, Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva olduğu anlaşıldı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malika Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez estetik ameliyatı geçirdi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve annesi Adila Nootieva ile birlikte Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk edilen Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi\'nde gördüğü fizik tedavi sayesinde yürümeye başladı.

Soruşturma kapsamında, garsonluk yapmak için Antalya\'ya geldiği anlaşılan Nootieva\'nın, fuhşa zorlandığı öne sürüldü. Genç kadını fuhşa zorladığı iddia edilen Sefa Ç. ile Korkuteli yolunda dövüp yola attığı ileri sürülen Mustafa Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklandı.

Sefa Ç. hakkında \'fuhşa aracılık yapmak\' suçundan Antalya 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, Mustafa Y. hakkında ise \'nitelikli yağma\' suçundan 15 yıla kadar, \'öldürmeye teşebbüs\' suçundan ise \'ömür boyu hapis\' cezası istemiyle Antalya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki dava açıldı.

Sanıklardan Mustafa Y.\'nin yargılanmasına Antalya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Mustafa Y. ile Malika Nootieva ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Kırgızistan\'ın İstanbul Başkonsolosu Erkin Mamasalieviç ile Antalya Yardım Gönüllüleri sözcüsü Malit Mert, çok sayıda Kırgız vatandaşının da izlediği duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Malika Nootieva, \"Beni satan Diana\'dır. Diana benim arkadaşımdır. Ben bakıcı olarak çalışıyordum. İşten gelirken Diana beni aradı. Ben Mustafa, Sefa ve Diana ile buluşup arabaya bindik. Soyunmamı isteyen Mustafa küfredip, yüzüme vurdu. Soyundurup bana tecavüz etmeye çalıştı. Bıçakla tehdit etti. Sonrasını hatırlamıyorum\" dedi.

Sanık Mustafa Y. ise Malika Nootieva\'nın sözlerinin tamamen yanlış ve yalan olduğunu belirterek, \"Arabada sadece ikimiz vardık. O gün kış ve karlıydı, benim alkollü olmam sebebiyle ona levyeyle vurup arabadan atma şansım mümkün değildir. Söylediklerini kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum, mağdurum\" dedi.

Mahkeme başkanı Ahmet Cengiz Soysal, sanık Mustafa Y.\'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.



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