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ARAÇTAKİ İNCELEMENİN FOTOĞRAFI

Müslüm SARIYAR / İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparka bırakılan diplomatik plakalı araçtan 2 valiz çıktığı öğrenildi

23 Ekim 2018 22:32

Müslüm SARIYAR / İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi\'deki otoparka bırakılan diplomatik plakalı araçtan 2 valiz çıktığı öğrenildi. Valizlerde kişisel eşyalar ve kıyafetler bulunduğu belirtildi. Eşyaların konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Ekiplerin otoparktaki çalışması sürerken, ekiplerin incelemesi sırasında çekilen fotoğraf ortaya çıktı. 

 Görüntü dökümü:
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-Araçtaki incelemenin fotoğrafı

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