Araçta yemeğini unutan üniversiteliye bir tencere sarma sözü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da üniversite öğrencisi otostopla bindiği araçta ekmek, su ve hazır paketlenmiş yaprak sarmanın bulunduğu poşetini unuttu. Araç sahibinin oğlu ise \"Ulaşabilirsek annem bir tencere sarma saracağını söyledi\" diyerek öğrenciyi bulmak için sosyal medyada paylaşım yaptı.

Isparta\'da adı öğrenilemeyen bir sürücünün aracına alıp, şehir merkezine bıraktığı 6 üniversite öğrencisinden 1\'i, araçta yemeğini unuttu. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisinin unuttuğu poşetten ekmek, su ve hazır paketlenmiş yaprak sarması çıktı.

Sürücünün oğlu olduğu anlaşılan kişi, poşetin sahibini bulmak için sosyal medyadan girişimde bulundu. SDÜ öğrencilerinin de yer aldığı sosyal medya grubuna poşetin fotoğrafını gönderen Afet Coşkun adlı kişi, sahibinin bulunması için yardım istedi. Paylaşılan mesajda, \"Saat 3 civarında babam Süleyman Demirel Üniversitesi önünden 6 öğrenci almış. İçlerinden bir arkadaş muhtemelen akşam yemeğini arabada unutmuş. Ulaşabilirsek annem bir tencere sarma saracağını söyledi\" ifadeleri yer aldı.

Gönderilen mesaj kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.



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