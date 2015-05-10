Araçta HDP broşürlerini gören polisler aileyi darp etti: Pis Kürtler, defolun Kobanê'ye gidin!

Gebze'de aracı ile seyir halindeyken eski bir TEM şubesi polisinin kullandığı araçla kaza yapan Ümit Tikicieri ve ailesinin, araçta bulunan HDP broşürleri ve Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafları nedeniyle polisler tarafından dakikalarca darp edildiği öne sürüldü.

Trafik kazası geçiren Tikicieri ve ailesi olay yerine gelen polisler tarafından arabalarında HDP broşürleri fark edilince dakikalarca darp edildi. Tikicier ailesinin yaşadığı polis şiddeti ise saniye saniye görüntülendi.

DİHA'da yayımlanan habere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ümit Tikicieri, iki gün önce aracı ile seyir halindeyken Gebze Kadın Kapalı Cezaevi önündeki Yeni Bağdat Caddesi üzerinde eski bir TEM polisinin kullandığı bir servis aracı ile çarpışarak trafik kazası geçirdi. Olay yerine trafik polisi gelmesi gerekirken, kazaya karışan diğer aracın sürücüsü eski TEM polisi ise trafik polisini aramak yerine "Yunus" olarak bilinen motorize polis ekiplerinden arkadaşlarını olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen polisler araçları incelediği sırada ise Ümit Tikicieri'nin aracında Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafları ve "Seni başkan yaptırmayacağız" yazılı HDP broşürlerini görünce birden bire Ümit Tikicieri ve kardeşi Ufuk Tikicieri'ne saldırmaya başladığı ifade edildi.

İki kardeşi darp eden polisler, "Sizi pis Kürtler defolun gidin Kobanê'ye" diye tehditler de savururken, kaza haberini alarak olay yerine gelen Ümit Tikicieri'nin babası Muhlis Tikicieri de polis şiddetinden nasibini aldı. Ters kelepçe takılarak yer yatırılan baba Muhlis Tikicieri de polisin "Hadi devlete küfür etsene", "Cumhurbaşkanına küfür etsene" sözleriyle dakikalarca yerde darp edildi. Polis şiddetinin görüntüsü ise saniye saniye amatör kamera kayıtlarına yansıdı.

Polisin HDP broşürlerine tahammülsüzlüğünden dolayı Kürt aileye şiddeti bununla da sınırlı kalmadı. Hastaneye götürülen baba ve iki kardeşin darp raporu alması da engellendi. Kazaya karışan diğer şoför de Gebze Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel araçla emniyete götürüldü ve ardından serbest bırakıldı.

'Pis Kürtler, defolun Kobanê'ye gidin'

Yaşananlara ilişkin konuşan Ümit Tikicieri, "Polisler ilk geldiğinde kimliğimizi sordu. Ardından arabayı kontrol etti. Selahattin Demirtaş'ın resimleri ve 'Seni Başkan yaptırmayacağız' dövizini gördükten sonra 'Sizi pis Kürtler defolun gidin Kobanê'ye' dedi. Boğazımızı sıktılar konuşmamıza bile izin vermediler. İki sivil polis birden bana ve kardeşime vurmaya başladılar. O anda zaten çok sayıda polis gelmeye başladı" dedi.

Baba Muhlis Tikicieri de oğlunun kaza yaptığı haberini aldıktan sonra hemen olay yerine gittiğini ve çocuklarının olay yerinde çok sayıda polis tarafından yere yatırılmış bir şekilde darp edildiğini gördüğünü söyledi. Kendisinin de polisin şiddetine maruz kaldığını ifade eden Baba Tikicieri, polise "Bu nasıl adalet? Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız" dediğini, polislerin ise kendilerine "Bu adaleti beğenmiyorsanız defolun gidin Kobanê'ye. Adam gibi rahat duracaksınız. Evinizden dışarı çıkmayacaksınız" diye yanıt verdiğini söyledi.

Ailenin avukatı Sinan Alınak da polisin aileye bilinçli bir şekilde saldırdığını ve yaşananların "güvenlik paketinin" bir sonucu olduğunu söyledi. Saldırı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Alınak, görüntülere de yansıyan polis şiddetinin cezasız kalmaması için tüm hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi.