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Yaşam

Araçta cep yasağı için kampanya

ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi, araç sürerken cep telefonu kullanımının yasaklanması için kampanya başlattı.

12 Ocak 2009 02:00

ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi, araç sürerken her türlü cep telefonu kullanımının yasaklanması için kampanya başlattı.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yöneticisi Janet Froetscher, araştırmaların, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın ciddi tehlike oluşturduğunu ve kaza yapma riskini 4 kat artırdığını gösterdiğini, bu nedenle artık araçlarda cep telefonu kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Froetscher, telefonla konuşulduğu sırada araç kullanırken her iki el direksiyon üzerinde olsa bile insanın aklının telefonda olduğunu ve bu şekilde araç kullanılamayacağını hatırlattı.

Janet Froetscher, vali ve eyalet meclislerine araç sürerken her türlü cep telefonu kullanımının yasaklanması için çağrıda bulunduklarını, daha önce emniyet kemeri zorunluluğu gibi uğraşlar veren grubunun bu konuda da gerekli yasal değişikliklerin yapılmasını sağlayacağından emin olduğunu ifade etti.

ABD'nin çoğu eyaletinde, otomobil sürerken cep telefonunun kullanılabilmesi için sürücülerin "hands-free" denilen ellerin serbest kalmasını sağlayan araçları kullanmasını zorunlu tutan yasalar mevcut.

Araştırmalar ise mikrofon, kulaklık ya da benzeri araç kitleri aracılığıyla yapılan cep telefonu görüşmelerinin bile şoförlerin dikkatini dağıttığını gösteriyor.

Utah Üniversitesi'nden Dave Strayer ve arkadaşlarının geçen ay yaptığı bir araştırma, "hands-free" sistemler kullanan sürücülerin bir yolcuyla konuşan şoförden daha fazla hata yaptığını gösterdi.

Bu araştırma, cep telefonu kullanan sürücülerin, yasalara göre alkollü sayılanlar kadar etkilendiğini de ortaya çıkardı. Harvard Risk Analiz Merkezi'nin araştırması da direksiyon başındayken cep telefonu kullanımının kazaları yüzde 6 artırdığını gösteriyor.

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