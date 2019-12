-ARAÇLARIN TOZ KALDIRMASINDAN RAHATSIZ OLUNCA ARTVİN (A.A) - 26.08.2010 - Artvin'de evinin önündeki toprak yoldan geçen araçların kaldırdığı tozdan rahatsız olan kişi, yolun her iki tarafına eski televizyonlar yerleştirdi. Borçka ilçesinin Alaca köyüne bağlı Yanıklı Mahallesi'nde yaşayan Kenan Yılmaz (57), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce emekli olarak köyüne yerleştiğini, burada ailesiyle birlikte stresten uzak bir hayat sürdürmeye çalıştığını söyledi. Yılmaz, köy yaşamını çok sevdiğini, tek sıkıntısının evinin önündeki toprak yoldan kalkan tozun verdiği rahatsızlık olduğunu belirterek, ''Evim toprak yolun hemen kenarında. Yoldan araçların geçişi sırasında oluşan toz evin her tarafını etkiliyor. Özellikle balkona hiç çıkamıyoruz, hatta eşim çamaşır asamıyor'' dedi. Toprak yolu toz kalkmaması için sürekli hortum yardımıyla ıslattığını ifade eden Yılmaz, ''Yaz mevsimi dolayısıyla yol hemen kuruyor ve yeniden toz yükselmeye başlıyor. Bu durum beni ve ailemi çok fazla rahatsız ettiği için 'bu sorunu nasıl çözebilirim' diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine aklıma yoldan geçen araçların hızını kesmek için bir fikir geldi'' diye konuştu. -KAMERA ŞAKASI MI YAPIYORSUNUZ?- Yılmaz, Artvin'deki bir televizyon tamircisinden çalışmayan 3 adet televizyon satın aldığını anlatarak, şöyle devam etti: ''Aldığım televizyonlardan ikisini evin biraz ilerisinde yolun her iki tarafına, diğerini de evin hemen önüne yerleştirdim. Yolun kenarındaki televizyonları gören sürücüler ne olduğunu anlamaya çalıştıkları için hızlarını düşürüp, buradan yavaş geçmeye başladılar. Böylece artık yoldan toz kalkmıyor. Biz de balkonda rahatça oturabiliyoruz. Eşim çamaşırları istediği gibi balkona asabiliyor. Yaklaşık bir ay önce hayata geçirdiğim bu sistem çok başarılı oldu.''