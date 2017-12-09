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Araçların paramparça olduğu kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldular

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde minibüs İle otomobilin çarpıştı

09 Aralık 2017 18:16

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde minibüs İle otomobilin çarpıştı. Araçlarda bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, bu sabah Akyazı\'daki Küçücek sapağında meydana geldi. Feyyaz Cansız yönetimindeki 54 TH 540 plakalı otomobil kavşağa girmek isterken karşı yönden gelen Fatih Toy yönetimindeki 41 H 9452 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil taklalar atarak büyük hasar görünken minibüs ise kullanılmayacak duruma geldi. Otomobil sürücüsü Feyyaz Cansız, minibüs sürücüsü Fatih Toy ile minibüste yolcu olan Sıddık Toy kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 3 yaralı kontrol amacıyla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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