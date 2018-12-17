Araçları kara saplanan gençler kurtarıldı

KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla\'da 2 aracın kara saplanması nedeniye mahsur kalan toplam 7 genç, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hafta sonu Kartepe tatilcilerin akınına uğrarken, Kuzuyayla\'da 2 araç kara saplandı. Cumartesi gecesi saat 02.55\'te Kuzuyayla bölgesinde 5 gencin mahsur kaldığı ihbarıyla AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Alınan konum bilgileri ile saat 03.50\'de gençlere ulaşıldı. Ergün Ç., Önder Y., Artun T., Erkan Y. ve Alp A.\'nın içinde bulundukları araç, AFAD\'ın paletli aracıyla saplandığı yerden kurtarıldı.

Saat 21.30\'da ise 112 Acil Merkezi\'ne Kuzuya\'yla bölgesinde 2 gencin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Kocaeli AFAD ekibi, jandarmadan da destek alarak, Selçuk O. ve Olcay Ö.\'nun içerisinde bulunduğu araca ulaşmayı başardı. Ana yoldan 5 kilometre içeride bulunan tali yolda, kara saplanan araç vinç yardımıyla çekildi. Araçta bulunan gençler, donmaktan çok korktuklarını ifade ederek AFAD ve jandarmaya teşekkür etti.



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