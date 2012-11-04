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Yaşam

Araçlar parka çekilirken zarar mı görüyor?

Öğüt: Park ihlalini yapan araçların neye göre ve nereye çekildiği bilinmiyor

04 Kasım 2012 17:32

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, araçların parka çekilmesi sırasında zarar gördüğünü, fakat bunun çekici tarafından yapıldığının ispatlanamadığını ifade etti. Öğüt, park ihlali ile başlayan süreç içinde aracının derdine düşen vatandaşın cebinden otoparktan çıkartılmasıyla 142 lira harcadığının altını çizdi.


‘Hatalı park’ gerekçesiyle onlarca araç parka 


TBMM Genel Kurulu’na yüzlerce şikayet geldiğini söyleyen Öğüt, özellikle İstanbul ve Ankara’da bu konuda büyük sorunlar yaşandığını anlattı.

Büyükşehirlerde her gün yüzlerce aracın Trafik Vakfı tarafından hatalı park ettiği gerekçesiyle yediemin otoparklarına çekildiğine dikkat çeken Öğüt, "Trafiği rahatlatmak için yapılan uygulama mevcut trafiği daha da altüst ediyor. Park ihlalini yapan araçların neye göre ve nereye çekildiği bilinmiyor. Vatandaş bu süreçte  otoparktan çıkartma ücretiyle 142 TL para ödüyor" dedi.

 

Trafik Vakfı gelirleri ne yapıyor?

 

Öğüt, "Otoparklarda sadece nakit ödeme kabul ediliyor. Vatandaş çekme işlemini yapan trafik vakıflarının, elde edilen gelirle ne yaptığını ve çekme işleminin yasal dayanağının ne olduğunu merak ediyor"  dedi.

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