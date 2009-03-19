Araçlar daha az yakacak

Amerikalı bir mühendis, uçak, otomobil ve kamyonların yakıt tüketimini azaltan bir yöntem geliştirdi.



"upi.com" internet sitesinde yer alan habere göre, St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nden Ramesh Agarwal, sürtünmeyi azaltmanın aracın hareket ederken hava direncine karşı koymak için gerek duyduğu yakıt miktarını azaltacağına işaret ederek, taşıtların yüzeylerinde belirli noktalara yerleştirilecek "aktüatörlerin" (hareket vericiler), direnci azaltacak şekilde hava akımını düzenleyeceğini, bunun da önemli yakıt tasarrufu sağlayacağını belirtti.



Agarwal ve ekibi, bu yöntemi uçak kanadı ve otomobiller ile kamyonlarda başarılı biçimde tatbik etti.



"En iyi aktüatörler, uçak kanadı gibi gövde yüzeyine iliştirilen ve sentetik jet ya da salınımlı jet aktüatörü adı verilenler. Bunlar yüzeyden periyodik biçimde akışkan maddeyi enjekte ederek veya vakumlayarak çalışıyor" diyen Agarwal, yöntemin uçaklarda yüzde 15, otomobil ve kamyonlarda yüzde 18'e kadar yakıt tasarrufu sağladığını belirtti.



Henüz ticari olarak ortaya konmayan yöntem, dünya çapındaki uçak ve otomobil üreticisi şirket tarafından inceleniyor.