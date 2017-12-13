Aracıyla seyir halindeyken tabancayı başına ateşledi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, dün akşam saatlerinde otomobiliyle İmam Efendi Bulvarı\'nda seyir halinde olan Ömer Gümüşboğa (29), bu sırada tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi. Kontrolsüz şekilde bir süre giden otomobil, yolun kenarına çarparak durabildi.

Merkez İmam Efendi Bulvarı\'nda dün saat 22.30 sıralarında, 34 UK 5518 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Gümüşboğa, henüz belirlenemeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu üzerindeki tabancayı çıkarıp başına ateşledi. Kontrolsüz şekilde bir süre giden otomobil, yolun kenarına çarparak durabildi. Silah sesini duyanların polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Gümüşboğa’nın başından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından Gümüşboğa’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



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