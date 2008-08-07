SAMSUN - Başhekim aracıyla acil servise girdi ama keyiften değil. Yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilerin kovaladığı başhekim hastane bahçesinde yanlışlıkla fren yerine gaz pedalına basınca kapıyı kırarak acil servisin içine daldı.

Samsun'daki Mehmet Aydın Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Genel Cerrahi uzmanı 46 yaşındaki Dr. Abdullah Taşkın, kendisini kovalayan araçtakilerden kaçarken otomobiliyle hızını alamayarak hastanenin acil servisisinden içeri girdi. Taşkın'ın kullandığı otomobil, acil serviste 17 metre içeri girdikten sonra röntgen odası önündeki duvara çarparak durabildi.

Olay dün gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre Başhekim Yardımcısı Dr. Abdullah Taşkın, 55 AU 055 plakalı otomobili ile Liman Kavşağı'nda giderken yol verme konusunda 55 GB 680 plakalı otomobildeki 4 kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, otomobilde bulunanlar Başhekim Yardımcısı Dr. Taşkın'ı kovaladı. Bir anda paniğe kapılan ve neye uğradığını şaşıran Başhekim Yardımcısı Dr. Abdullah Taşkın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki görev yaptığı Mehmet Aydın Devlet Hastanesi acil servisi önünde otomobilini durdurdu.

Bu sırada kendisini kovalayan araçtan inen ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen grup, doktoru otomobilinden inmesine fırsat vermeden burada dövmeye başladı. O sırada paniğe kapılan Dr. Taşkın, yanlışlıkla gaz pedalına basarken araç acil servisten içeri girdi. Burada görevli doktor, hemşire, hasta, hasta yakınları ve görevliler bir anda ne olduğunu anlayamadı. Röntgen odası önünde duvara çarparak duran otomobil büyük korkuya neden oldu. Kaza sırasında 27 yaşındaki Serhan Ay hafif yaralandı.

Otomobilden çıkarılan Başhekim Yardımcısı Dr.Abdullah Taşkın tedavi altına alınırken, kendisine saldıran zanlılar kaçtı. Dr. Taşkın'ın yüzü ve vücudunda dayak izleri bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çağrılan polisler gelerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Dr. Abdullah Taşkın polise verdiği ifadede, “Liman Kavşağı'nda bir araçtan bana el- kol hareketi yapıldı. Görmezden gelip yoluma devam ettim. Ancak, beni trafikte sıkıştırıp takip ettiler. Ben de güvenlik bakımından çalıştığım hastanenin acil servisi önüne geldim. Beni buraya kadar kovaladılar. Sonra bana vurmaya başladılar. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Kendimi otomobille acil servisin içinde buldum” dedi.

Görgü tanıkları ve Dr. Abdullah Taşkın'ın ifadeleri üzerine zanlıların yakalanması için bölgede soruşturma başlatıldı. Otomobil görevliler tarafından acil servis içinden çıkarılarak dışarıya alındı.

