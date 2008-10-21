Aracınızı kışa hazırlayın

Araçların kışlık bakımının yapılmaması telafisi güç sorunlara neden olabilir. Uzmanından uyarılar.



Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk, sisli, yağmurlu ve karlı havalarda otomobil kullanmanın her zamankinden daha riskli olduğunu söyledi.



Kış mevsiminde karşılaşılabilecek risklere karşı araçların hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Alkan, şu bilgileri verdi:



"Motorun sağlıklı çalışabilmesi için soğutma suyuna antifiriz konulmalı, motorun ilk hareketi zorlaşacağından akü kontrol edilmeli, su seviyesi düşükse tamamlanmalıdır.

Ateşleme ve elektrik sistemindeki aksaklıklar soğuk hava koşullarında yakıt tüketimini yüzde 10 arttırır.

Buji tırnaklarının ayarı ve temizliği yapılmalıdır. Aksi halde her 10 litrede 1 litre daha fazla yakıt tüketilir. Soğutma sistemi ve termostat ayarı, soğuk hava koşullarına göre yeniden ayarlanmalıdır.

Motor yağı eksilmişse eklenmelidir. Aksi halde sürtünme artarak motorun gücü düşer, parçalar daha çabuk aşınır.

Hava filtresinin kirli olması, soğuk havada motora benzin yönünden zengin karışım gitmesini sağlayacak ve egzozdan çiğ gaz atılmasına yol açacaktır."



Alkan, araçların güvenli kullanılabilmesi için de fren ve debriyaj balatalarının kontrol edilmesi ve lastik havalarının iyi ayarlanması gerektiğini belirtti.



Likit petrol gazlı (LPG) araçların kış aylarında zor çalışmasının nedeninin de "LPG beyninin" soğuk olmasından kaynaklandığını belirten Alkan, şöyle devam etti:



"LPG'li araçlarda don olaylarıyla karşılaşmamak için aracın motor kısmını güneye bakan yöne doğru park etmeliyiz. Böylece sabah güneşi ile ısınmasını sağlamış oluruz.

En önemlisi ise aracı benzinde bırakıp, benzinde çalıştırmaktır. Çalıştıktan sonra aşırı gaz vermek motora zarar vereceğinden, yavaş yavaş gaz verilip araç stop ettirilmemelidir. Stop ettiği zaman LPG beyni karlama yapıp çalışmaya engel olur."



Alkan, LPG tanklarının da gün sonunda dolu olarak bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, kullanılacak olan yakıtın günlük ihtiyaca göre satın alınmasını önerdi.



Türkiye'de hava sıcaklıklarının bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini ifade eden Alkan, LPG karışımlarının da tüm koşullara uygun şekilde ayarlanması gerektiğini anlattı.



Alkan, Türkiye'de yaz ve kış aylarında kullanılan LPG'de propan ve bütan oranlarında değişiklik olduğunu dile getirerek, yaz aylarında LPG'de bulunan propan-bütan oranının 30/70, kış aylarında ise 50/50 olduğunu sözlerine ekledi.

