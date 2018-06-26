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Aracınızdan indiğinizde sakın bu hatayı yapmayın

Ali  AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de üzerinde seramik yüklü  kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyoneti çalarak kaçan şüpheli Murat K

26 Haziran 2018 15:29

Ali  AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE\'de üzerinde seramik yüklü  kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyoneti çalarak kaçan şüpheli Murat K., yakalandı. Çalınan seramirk yüklü kamyonet  bulundu,  Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer sürücüleri uyararak kısa süreliğine de olsa araçlarından indiklerinde mutlaka kontak anahtarını yanlarını almalarını istedi.

Ümraniye\'de Esenşehir mahallesinde 26 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti: Bir seramik firmasında çalışan şoför Mustafa Kemal Güneş, malları teslim etmek için işyerinin önünde durdu. Kısa süre için durduğu için kontak anahtarını aracın üzerinde bırakan Güneş, işyerine girdi. Ancak bir süre sonra kamyonetin hareket ettiğini görerek dışarı koştuğunda, bir kişinin aracıyla birlikte uzaklaştığını gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YAKALANDI

Güvenlik kamera görüntülerinde park halindeki aracın çevresinde dolaşan şüphelinin bir süre etrafı kontrol ettiği, kimsenin olmadığını gördüğünde aniden şoför koltuğuna binerek hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis önce şüphelinin eşkalini tespit etti. Oto hırsızlık büro amirliği tarafından önceki gün yapılan operasyonda kimliği tespit edilen şüpheli Murat K., gözaltına alındı. Çalınan kamyonette içindeki mallarla birlikte bulunarak sahibine teslim edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Murat K.\' da adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer vatandaşları uyararak kısa süreliğini de olsa araçtan ayrıldıklarında mutlaka kontak anahtarını yanlarını almalarını istedi. 

(FOTOĞRAF)

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