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Yaşam

Aracının kontrolünü kaybeden sürücü 150 metreden denize uçtu

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

06 Ocak 2018 20:18

Sarıyer'de araç hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri aklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücünün hayatının kaybettiği öğrenilirken, olay yerine dalgıç sevk edildi.

Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürüsü hayatını kaybetti. Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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