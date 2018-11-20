Aracının içinde silahlı saldırıya uğradı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da oturduğu otomobilinin içinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Bekar T. (46), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 25 EC 543 plakalı otomobilinde oturan Bekar T., aracının yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancasını ateşlemesi sonucu yaralandı. Aracı içerisinde kanlar içinde kalan ve başından yaralanan Bekar T., ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bekar T.\'nin sağlık durumunun ciddi olduğu, hayati tehlikesinin de sürdüğü belirtildi. Olay sonrası bölgeden kaçan şüphelinin yakalanması için de polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.