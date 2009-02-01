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Yaşam

Aracını kundaklayanlara kurşun yağdırdı

Adana'da, iki ayrı mahallede 2 otomobil kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

01 Şubat 2009 02:00

Adana'da, iki ayrı mahallede 2 otomobil kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, araç sahiplerinden biri kundakçıların arkasından tabancayla ateş etti.

Yenibey mahallesinde saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz maskeli 2 kişi, 36 yaşındaki Mehmet Özdemir'e ait park halindeki otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Gürültüye uyanıp evlerinin penceresinden bakan Mehmet Özdemir ile kardeşi Mustafa, otomobilin yandığını ve maskeli iki kişinin kaçtığını gördü. Bunun üzerine Mustafa Özdemir, ruhsatlı tabancasını alarak saldırganların arkasından 2 el ateş etti. Ara sokaklara kaçan saldırganlar, izlerini kaybettirdi.

Özdemir kardeşler, sokağa inip yanan otomobile müdahale ederken, çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yana otomobili söndürdü.

Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde yapılan incelemede boş iki pet şişe bulundu.

Polis ekipleri, Mustafa Özdemir'in verdiği eşkal doğrultusunda saldırganların peşine düştü.

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