Aracında silah ve uyuşturucu çıktığı için gözaltına alındığında polisleri tehdit eden Sadık Yıldırım tahliye edildi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in çetesi olduğunu ifade ettiği, aracında ruhsatsız silahlar ve el bombası çıkan, gözaltına alınca sosyal medyada polisi tehdit eden Sadık Yıldırım, tahliye olduğunu duyurdu.

TIKLAYIN - Süleyman Soylu'yla fotoğrafı olan Sadık Yıldırım, gözaltına alınınca polisi tehdit etti: En fazla iki saate çıkarım, yedim seni

İzmir’de aracından ruhsatsız silahlar, el bombası ve uyuşturucu bulunan Yıldırım, gözaltına alınmıştı. Ardından Yıldırım, emniyette işlemlerin yapıldığı sırada kendi sosyal medya hesabından polisleri tehdit etmişti.

Yıldırım, "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni, kim aldırdı bizi, en fazla 18 kişi yola gidiyoruz diye çete mi olduk" demişti. Daha sonra Yıldırım serbest bırakılmıştı.

Konunun medyada gündeme gelmesiyle tekrar gözaltına alınmıştı. Evinde silahlar ele geçirilen ve 7 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yıldırım’ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sadık Yıldırım, "Tahliye oldum, Ankara'dayım" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sadık Yıldırım isimli kişinin sosyal medya üzerinden polisi tehdit ettiği görüntüleri paylaşıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Polisin yanında olacak mısın?" diye seslenmişti.

Sadık Yıldırım'ın paylaşımı şöyle: