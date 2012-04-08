Aracına binerken düşen Ali kaptan haline çok güldü

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin Ali Kaptan’ı Erkan Petekkaya, eğlence turunda görüntülendi. Aracına binerken düşen oyuncu, haline çok güldü.

Hürriyet'in Kelebek ekinde yayımlanan habere göre, Erkan Petekkaya, önceki gün Etiler’deki Günaydın Restoran’da görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen Petekkaya, akşam saatlerinde de Bebek’te objektiflere takıldı. Bir eğlence mekânından çıkan ünlü oyuncu, aracına binerken dengesini kaybedip düştü. Haline kahkahalarla gülen Petekkaya, “Basamak yeri kaygandı, bineceğim sırada kayıp aracın içine düştüm, olay bu” dedi ve ardından eğlence turuna muhabirlerle birlikte devam etti. Nişantaşı’nın ünlü gece kulübü Sess’e giden ekip, kapıdaki görevlilerin bu kadar kalabalık bir erkek grubunu içeri alamayacaklarını söylemesi üzerine soluğu Etiler’deki Sarıhan’da aldı.

Habercilerle sohbet eden Erkan Petekkaya, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinden ayrılacağı iddiasını doğruladı: “Önümüzdeki sezon dizide yer almayacağım.” Çok yorulduğunu söyleyen Petekkaya, “Güzel bir tatile ihtiyacım var ama Mahsun Kırmızıgül’le bir film anlaşması yaptım. Yaz boyunca yine sette olacağım” dedi.